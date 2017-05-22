"Зворотній відлік запущено": Порошенко нагадав, що вже 11 червня запрацює безвіз з ЄС

Президент Петро Порошенко нагадав, що безвізовий режим для громадян України з боку Євросоюзу запрацює через 20 днів.

Про це глава держави повідомив у мікроблозі в Twitter.

«Сьогодні в офіційному журналі ЄС опубліковано рішення про наш безвіз. Зворотній відлік запущено! За 20 днів, тобто в ніч з 10 на 11 червня, безвізовий режим запрацює для українців», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, в Офіційному журналі Європейського Союзу сьогодні, 22 травня, оприлюднено законодавчий акт, яким для громадян України з 11 червня запроваджується безвізовий режим.

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Згідно з документом, Україна видалена зі списку країн, громадяни якої зобов'язані мати візу для перетину кордону, та внесена до списку тих країн, на громадян яких ця вимога не поширюється.

Рішення про введення безвізового режиму між ЄС та Україною набуде чинності через 20 днів після оприлюднення.

Нагадаємо, 17 травня у Європейському парламенті відбулась урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким для громадян України запроваджується безвізовий режим з ЄС.