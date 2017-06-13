На Prozorro продають сніданок з заступницею Авакова, яка прославилася пікантними фото

На сайті державних публічних закупівель ProZorro з’явився незвичайний лот – сніданок із заступницею міністра МВС Анастасією Дєєвою, що в свій час «прославилася» пікантними фото в мережі.

Відповідна інформація опублікована на сайті «Prozorro.продажі».

«Заступниця міністра МВС з євроінтеграції приєдналася до благодійних аукціонів #реформаторнапрозорро та запрошує на сніданок. Всі кошти, отримані за цей лот підуть на купівлю апаратів штучної вентиляції легень в дитячу клініку Інституту нейрохірургії. Період реалізації - протягом місяця після аукціону за попередньою домовленістю сторін.

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Для 1 особи», – йдеться в анотації до лоту.

Початкова ціна лоту – 100 гривень.

Сама Дєєва на своїй сторінці в Facebook заявила, що залюбки підтримає благодійний аукціон.

«Мене не ображає рівень дискусії у коментах. Він лише підтверджує правильність обраного нами курсу на припинення дискримінації та будь-якого її прояву. Завжди можна лити бруд, а можна просто зробити добру справу і врятувати життя дитини. Вибір завжди за вами», – написала чиновниця.