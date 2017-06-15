Поліцейський з Харківщини погорів на хабарі у 26 тисяч гривень

Правоохоронці сьогодні, 15 червня, викрили на одержанні хабара у сумі 26 тис. грн поліцейського з Харкова. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

«Слідчими першого слідчого відділу слідчого Управління прокуратури Донецької області спільно з працівниками Управління СБУ в Донецькій області в ході спецоперації при отриманні неправомірної вигоди у сумі 26 тис. грн викрито «на гарячому» на території Харківської області оперуповноваженого Немишлянського відділу поліції Головного управління НП в Харківській області», - йдеться у повідомленні.

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Як зауважили у прокуратурі, поліцейський вимагав від жительки Донеччини грошові кошти у сумі 60 тис. грн за повернення вилученого транспортного засобу та документів на нього, але знизив суму до 26 тис. грн.

За даним фактом слідчими прокуратури проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (отримання неправомірної вигоди службовою особою).

У вказаному кримінальному провадженні тривають невідкладні слідчі дії.