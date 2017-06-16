Надзвичайна подія на станції метро "Площа Льва Толстого" в Києві: під потяг потрапила жінка (відео)

У Києві на станції метро "Площа Льва Толстого" під потяг потрапила жінка.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналисмт Осман Пашаєв, опублікувавши відео з місця події.

"Станція метро пл. Льва Толстого. Жінка потрапила під потяг у напрямку Оболоні", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, близько години тому станція метрополітену "Площа Льва Толстого" була закрита через падіння людини на рейки. Пізніше стало відомо, що рух поїздів у Київському метрополітені відновлено у звичайному режимі.