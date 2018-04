Починається Лондонський кінофестиваль (історія, програма, режисери)

У столиці Великобританії в середу відкривається ювілейний 50-й Лондонський кінофестиваль.

Як повідомили РІА “Новости” в оргкомітеті кінофестивалю, він триватиме два тижні, до 2 листопада.

Урочиста церемонія відкриття за участю світових зірок відбудеться в кінотеатрі "Одеон" на площі Лестер-сквер у центрі Лондона. За традицією фестиваль відкривається показом британського фільму - цього року це стрічка режисера-оскароносця Кевіна МакДональда "Останній король Шотландії" (The Last King of Scotland).

Фільм розповідає про молодого шотландського доктора (його роль виконує нова зірка британського кіно - Джеймс Макевой), який потрапляє до Уганди і стає заручником одного з найжорстокіших світових диктаторів, - Іді Аміна (у виконанні Фореста Вайтакера). У фільмі також знялися зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон та інші відомі актори.

У рамках фестивалю очікуються чотири світові кінопрем`єри, 32 європейських і 123 британських. Свої роботи до уваги лондонської публіки представлять такі відомі кінорежисери, як Ларс фон Трієр (Данія), Ентоні Мінгелла (Великобританія), Акі Каурісмякі (Фінляндія) і багато інших. Також відбудуться зустрічі та майстер-класи режисерів Пола Верховена і Тіма Бертона, актора Дастіна Хоффмана та інших відомих діячів світового кіно.

Фестиваль традиційно є майданчиком для кращих світових кінострічок з різних країн - цього року їх більше п`ятдесяти, від Ізраїлю до Австралії, від Філіппін до Канади.

Напередодні фестивалю в лондонському Національному кінотеатрі на південному березі Темзи пройшла ретроспектива фільмів, показаних на лондонському кінофорумі за минулі 50 років, - шедеврів Куросави, Бергмана, Бертолуччі, Вісконті, Вайди та інших всесвітньо відомих британських і зарубіжних режисерів.

Лондонський кінофестиваль проводиться в британській столиці щороку з 1957-го. Його головний організатор - Британський кіноінститут, а в останні роки захід проводиться за підтримки газети "Таймс". У програмі фестивалю - близько 300 художніх, короткометражних, анімаційних, документальних і архівних фільмів. Традиційними розділами на двотижневому кіноогляді є "Нове британське кіно", "Французькі революції", "Кіно Європа", "Світове кіно".

В рамках фестивалю відбудеться вручення кількох кінематографічних нагород. Одну з нагород - "Сазерленд Трофі" встановлено Британським кіноінститутом. Крім того, ряд фільмів висунуті на приз Міжнародної федерації кінопреси - ФІПРЕССІ.

РІА "Новости"