Іран все ще має сучасні ракети і атакує ними Ізраїль, заявив співрозмовник журналістів.

Ізраїльська система "Залізний купол" стала пропускати більше ворожих ракет. За останні 24 години було перехоплено лише 65% випущених Іраном цілей, тоді як напередодні цей показник становив майже 90%.

Про це на умовах анонімності розповів телеканалу NBC News колишній високопосадовець розвідки Ізраїлю, який продовжує отримувати щоденні розвідувальні дані. В Ірану все ще є "дуже сучасні ракети", і він їх використовує, наголошує співрозмовник журналістів.

Зазначається, що швидші іранські ракети, запущені за останню добу, також дали Ізраїлю менше часу на підготовку до того, як снаряди наблизяться до намічених цілей. Раніше попередження надходило приблизно за 10-11 хвилин до падіння ракет.

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"Але сьогодні вранці це було за шість чи сім хвилин. Це означає, що ракети, ймовірно, були набагато швидшими, ніж попередні. Що ще важливіше, іранці мають навігаційну систему для завершальної фази атаки, яка допомагає їм бути дуже точними і атакувати саме ті цілі, які вони бажають, як лікарня в Беер-Шеві", – пояснив співрозмовник журналіста.

Чиновник додав, що попри значні втрати в керівництві Ірану, яких країна зазнала після несподіваної атаки з боку Ізраїлю, Тегеран все ще має запаси ракет.

Співрозмовник каже, що "дехто в Ізраїлі і в регіоні передчасно списує здатність країни до реагування". За словами чиновника, іранський режим має "рішучість і здатність продовжувати і підтримувати атаки, тому ми повинні бути набагато обережнішими, коли говоримо про неминучий крах режиму, який далекий від правди".

Іран – Ізраїль: останні новини

Іран підготував ракети для ударів по базах Сполучених Штатів Америки, розташованих у регіоні, на той випадок, якщо Дональд Трамп вступить у конфлікт, що розгорівся на Близькому Сході, та підтримає зусилля Ізраїлю. Зазначається, що Тегеран вже офіційно попередив Вашингтон про наслідки та пригрозив повномасштабною війною.

Тим часом Ізраїль та Іран продовжують обмінюватися ударами. Під час однієї з останніх атак іранські сили завдали удару по одній з найбільших ізраїльських лікарень – мова про медичний центр Сорока, де обслуговують близько 1 мільйона жителів півдня країни.

Натомість Ізраїль вдарив по іранському ядерному реактору в Араку.

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