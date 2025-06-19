Нове дослідження дає надію пацієнтам із деменцією: дослідники виявили спосіб боротися з причинами хвороби.

Вчені з Каролінського інституту з'ясували, що один із видів кишкової бактерії має здатність реагувати з різними типами білків. Це відкриває нові перспективи в лікуванні найчастішої причини деменції - хвороби Альцгеймера, пише видання Independent.

Про бактерію Helicobacter pylori було відомо те, що вона є однією з причин виразки шлунка. Але тепер з'ясувалося, що вона ж може стати основою нової стратегії боротьби з хворобою Альцгеймера - однією з найпоширеніших форм деменції.

Хвороба Альцгеймера все ще не до кінця вивчена. Відомо, що вона спричиняється різними причинами, зокрема склейками білка всередині клітин головного мозку, через що порушуються зв'язки між нейронами. Хворобу в основному лікують препаратами, які сприяють частковому видаленню відмерлого білка. Але це можливо лише на ранніх стадіях і не допомагає відновити нейронні зв'язки. Крім того, препарати мають серйозні побічні ефекти, зокрема кровотечі та загрожують набряком мозку.

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Нове дослідження доводить, що з кишкової бактерії Helicobacter pylori можна виділити речовини, які також допомагають видалити білкові бляшки з клітин мозку. На відміну від діючих препаратів, ліки на основі бактерії видаляють білки повністю.

Пояснюючи своє дослідження доцент Каролінського інституту Гефей Чен каже, що відкриття дасть змогу розробити нову стратегію лікування Альцгеймера, повністю очищаючи мозкові клітини та блокуючи хворобу на ранній стадії.

Ба більше, вчені готові йти далі. Поки що в лабораторних умовах вивчається, як бактеріальні фрагменти можуть допомогти в лікуванні хвороби Паркінсона та діабету 2 типу, оскільки обидві ці хвороби пов'язані з накопиченням токсичних білкових сполук, а Helicobacter pylori реагує з цими видами білка. Автори дослідження доповнюють, що належить ще пройти довгий шлях, перш ніж буде накопичено достатньо даних, щоб перейти до реальних експериментів з лікування хвороб. Однак підкреслюють, що здатність Helicobacter pylori реагувати з великою кількістю білків має величезний терапевтичний потенціал.

Інші прориви в лікуванні Альцгеймера

Як писав УНІАН, учені рухаються до прориву в діагностиці хвороби Альцгеймера на найбільш ранніх стадіях. Відомо, що між початком хвороби і першими симптомами може пройти 20 років. Але на думку вчених простий аналіз крові може допомогти виявити аномалії в організмі та допомогти пацієнту відтермінувати появу симптомів.

Крім того, новий препарат донанемаб, який уже пройшов дослідження у США, також дає хворим надію на уповільнення симптомів. За словами виробників, препарат дає надію на поліпшення стан хворих на деменцію протягом довгого часу.

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