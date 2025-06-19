Він зауважив, що треба продовжувати роботу з партнерами щодо антиросійських санкцій.

Зустрічі в Стамбулі були потрібні Росії, щоб затягнути ухвалення нових санкцій з боку Сполучених Штатів Америки, і наразі Москві це вдається. Не допомагає Україні і ситуація на Близькому Сході, адже через загострення підскочили ціни на нафту.

Про це в інтервʼю "Суспільному" сказав перший заступник міністра закордонних справ України, член делегації на переговорах у Стамбулі та колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. Він наголосив, що треба продовжувати роботу з партнерами щодо антиросійських санкцій.

"Санкції мають посилюватися, і санкції мають бути такими, що унеможливлять згодом – тому що миттєво це зробити неможливо – фінансування війни в Російській Федерації. Або значною мірою підірвати це фінансування. Ці санкції мають стосуватися як тіньового флоту, так і пониження граничної ціни нафти", – пояснив він.

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За словами Кислиці, це питання стало особливо актуальним у контексті подій на Близькому Сході. Також є значний обсяг можливих санкцій, повʼязаний з фінансовими справами і розрахунками, виведенням додаткових російських банків із системи SWIFT.

"Також є величезна проблема – це проблема наявності в зброї і системах, які використовуються Російською Федерацією проти нас, компонентів третіх сторін, в тому числі і західних країн", – продовжив він.

Перший заступник глави МЗС наголосив, що сама концепція санкцій ніколи не мала миттєвого характеру досягнення кінцевого результату.

"Те, що санкції приймаються повільно і такими хвилями, не допомагає нам. Так само не допомагає ситуація і на Близькому Сході, тому що в перші години після нанесення Ізраїлем ударів по Ірану ціни на нафту зросли на 13-14%. В тому числі на російську. Чи це буде носити сталий характер, важко сказати і дотепер. Багато що залежить від того, яким чином ситуація на Близькому Сході буде врегульована або принаймні деескальована", – констатував Сергій Кислиця.

Санкції проти Росії: ви могли це пропустити

Сенат Сполучених Штатів Америки відклав розгляд жорстких санкцій проти Росії. Серед причин у ЗМІ називають загострення ситуації на Близькому Сході.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що поки утримується від запровадження нових санкцій проти РФ, оскільки хоче спочатку побачити, чи буде підписана мирна угода між Україною та Росією. Він закликав не забувати, що санкції дуже дорого коштують Америці.

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