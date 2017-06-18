У противників Маршу рівності під час перевірок виявили газові балончики і зеленку

Поліцейські під час несення служби по охороні громадського порядку під час проведення Маршу рівності в Києві у кількох молодих людей виявили газові балончики і балаклави. Про це на своїй сторінці у Facebook написала речник столичної поліції Оксана Блищик.

"Службу в центральній частині столиці несуть понад 5 тис. правоохоронців. В місці проведення заходу встановлені фільтраційні пункти, чергують кінологи і кінна поліція.

Правоохоронці закликають киян і гостей міста дотримуватися встановлені правила поведінки, не порушувати закон і не влаштовувати провокацій.

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Близько 9:15 у кількох молодих людей під час перевірки правоохоронці виявили балаклави і газові балончики.

Під час проходження кордону поліції біля станції метро «Університет» у молодих людей виявили курячі яйця і зеленку.

Близько 100 учасників акції проти проведення Маршу рівності біля парку імені Тараса Шевченка безперервно ходять по пішохідному переходу і утворили ланцюг. Під час проходження кордону поліції біля станції метро "Університет" у молодих людей виявили курячі яйця і зеленку.", - написала Блищик.

Як повідомляв УНІАН, противники маршу із самого ранку зібравшись на Майдані незалежності, прийшли до парку Шевченка і стоять на проїзній частині навпроти Київського національного університету імені тараса Шевченка. Також вони спалили прапор ЛГБТКІ-спільноти у вигляді веселки.