Противники Маршу рівності мають намір не допустити ходу ЛГБТКІ-спільноти у центрі Києва

Противники Маршу рівності, який проходить в рамках Міжнародного Форуму ЛГБТ "КиївПрайд-2017", мають намір не допустити ходу ЛГБТКІ-спільноти у центрі Києва (лесбійки, геї, бісексуали, трансґендерні, квір- та інтерсексуальні люди).

Як передає кореспондент УНІАН, у центрі Києва посилені заходи безпеки.

За дотриманням правопорядку спостерігає близько 6 тисяч правоохоронців, і зокрема з Національної поліції та Національної гвардії.

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Також, вулиця Володимирська перекрита та оточена подвійним кордоном правоохоронців з боку вулиці Богдана Хмельницького, на перехресті з бульваром Шевченка з обох боків, а також зі сторони вулиці Льва Толстого.

У декількох місцях встановлені металеві рамки на вхід. Правоохоронці пропускають усіх громадян, але ретельно доглядають особисті речі.

Марш ЛГБТКІ-спільноти повинен від Будинку вчителя пройти повз парк Шевченка і дійти до Площі Льва Толстого.

Противники маршу з самого ранку зібравшись на Майдані незалежності, прийшли до парку Шевченка і стоять на проїжджій частині навпроти Київського національного університету імені Шевченка.

Також вони спалили прапор ЛГБТКІ-спільноти у вигляді веселки. За їх словами, сьогодні в світі відзначають Міжнародний день батька, і тому вони вважають проведення так званого "Гей-параду" ганьбою. Вони заявляють, що прийшли, щоб захистити сім'ю.

Націоналісти спалили веселковий прапор. Пообіцяли, що так буде зі всіма які побачать. #KyivPride2017pic.twitter.com/lbJBS5CKTV — Ще той Кудимець (@Zoreslav4yk) June 18, 2017

"Ми українські громадяни. Саме ми визначаємо, які правила і цінності будуть панувати на нашій землі", - заявили противники Маршу рівності з гучномовця, який встановлений на автомобілі.

"Подія, яка сьогодні відбувається, її намагаються назвати Маршем рівності. Що це за марш рівності, коли станції метро закривають для всіх, окрім гомосексуалістів, що це за марш рівності, коли в'їзд в центр Києва закритий для всіх, окрім гомосексуалістів і лесбійок. Все, що сьогодні відбувається - це загроза рівності, це загроза демократії, це загроза правам людей, це загроза сім'ї і християнським цінностям", - заявили противники ходи.

Із групою осіб, які спалили прапор ЛГБТ у парку, правоохоронці провели профілактичну бесіду, повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

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В той же час, участиники ЛГБТКІ-спільноти готуються пройтися центральними вулицями Києва. Наразі небагаточисельна кількість прихильників маршу вишиковують колону біля Будинку вчителя. Деякі з них тримають плакати, на яких написано "Вимагаю легалізації одностатевих шлюбів", "Права моєї дитини - найкраще для країни", "Країна для всіх. Сім'я для всіх. Освіта для всіх. Робота для всіх", "Всі різні рівні", "Права ЛГБТКІ = права людини" та інші.

За маршем спостерігатимуть різні правозахисні організації, серед яких представники Amnesty International пройдуться колоною за учасниками Маршу рівності.