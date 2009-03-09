Ющенко відвідав музей Тараса Шевченка «Хата на Пріорці»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідав у Києві Меморіальний музей Тараса Шевченка «Хата на Пріорці», який є філіалом Національного музею Тараса Шевченка, створеним 20 років тому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, разом із главою держави заклад відвідали віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ.

Після огляду експозиції В.ЮЩЕНКО залишив запис у книзі почесних гостей музею. «Щиро вдячний працівникам Музею за відтворення і збереження заповітного куточка, де Кобзар провів дні свого останнього перебування на рідній землі. Бажаю всім доброго здоров`я, щастя, нових успіхів у вивченні й популяризації творчості великого поета України», - написав Президент.