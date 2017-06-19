На кордоні з Польщею затримали організатора каналу торгівлі людьми

Сьогодні вночі в пункті пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, правоохоронці запобігли незаконному вивезенню двох українських дівчат з метою подальшого використання їх у сфері надання інтимних послуг на території країн Євросоюзу.

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Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, оперативні співробітники ДПСУ разом із представниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, ГУ Нацполіції в Тернопільській області затримали також і чоловіка, який організував канал переміщення вказаних громадянок за кордон. Ним виявився громадянин України 1978 року народження - житель Тернопільської області. Він особисто забезпечував перевезення дівчат до Польщі.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії в рамках кримінального провадження за статтею 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України.