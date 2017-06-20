На Житомирщині СБУ заблокувала ретрансляцію чотирьох заборонених російських телеканалів

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-групи СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк.

За її словами, публічну трансляцію чотирьох заборонених до розповсюдження російських телеканалів блокували в Малині співробітники Управління СБУ в Житомирській області спільно з представником Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Власник одного із місцевих розважальних закладів транслював у ньому телеканали «РТР-Планета», «Российский информационный канал «Россия-24», «ТНТ» та «НТВ Мир», в сюжетах яких поширюється російська пропаганда, популяризується держава-агресор і викривлено трактуються події, що відбуваються в нашій державі та на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення їх було вилучено з переліку іноземних каналів, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і чинному законодавству.

Мартинюк уточнила, що сьогодні її відомство отримало письмове підтвердження того, що підприємець нарешті вилучив заборонені канали з переліку доступних для перегляду.