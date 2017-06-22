У Дніпрі націоналісти намагалися завадити акції Спілки радянських офіцерів

У Дніпрі представники націоналістичних рухів намагалися завадити акції Союзу радянських офіцерів, забороненої судом організації через її антиукраїнській позиції. Про це йдеться в сюжеті "ТСН".

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Як повідомляється, обійшлося без сутичок. Поліція лише склала адмінпротокол на жінку, яка прийшла із забороненою георгіївською стрічкою.

Нагадаємо, раніше поліція відпустила 5 затриманих на ЛГБТ-марші в Києві.