Поліція відпустила 5 затриманих на ЛГБТ-марші в Києві

Правоохоронці відпустили вже п'ятьох осіб, які брали участь у мітингах проти "Маршу рівності"

Представники активістів повідомили, що цим людям випишуть штраф у 51 гривню. Таке рішення останні планують оскаржити в суді, передає телеканал "112 Україна".

Читайте такожПосол Великобританії подякувала поліції за безпеку на "Марші рівності"

Раніше правоохоронні органи повідомляли, що затримали шістьох осіб. Під час київського ЛГБТ-маршу постраждали поліцейські.

Зазначимо, що раніше, за кілька хвилин до початку руху колони, поліція взяла в кільце противників маршу. В результаті цього невідомі підірвали петарду, втім ніхто не постраждав.

Близько 9 годин ранку поліцейські виявили у противників "Марш рівності" балаклави і газові балончики.

Сьогодні активісти кількох націоналістичних організацій заблокували парк Шевченка, Володимирську вулицю, а також Будинок вчителя, щоб не допустити проведення маршу.

Біля "червоного" корпусу університету імені Тараса Шевченка зібралася акція протесту, яка виступає проти проведення "Маршу рівності".

Біля головного корпусу вже сталася сутичка між противниками "Марш рівності" і представниками ЛГБТ-спільноти.