Лідер Rammstein "із задоволенням" попросив би громадянство РФ
Ліндеман поскаржився на бюрократичні зволікання при отриманні російських віз.
Лідер культової німецької групи Rammstein Тілль Ліндеман заявив, що "із задоволенням" попросив би громадянство РФ. Про це він сказав в інтерв'ю "Комсомольській правді".
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"Я б із задоволенням запросив російське громадянство. Але не для того, щоб сховатися від сплати податків, як Депардьє, – податки є дуже важливими для бюджету країни і для розвитку держави! Я б зробив це з чисто практичних міркувань", - заявив Ліндеманн.
Він виправдовує своє бажання бюрократичною тяганиною з візою, які доводиться терпіти перед поїздкою на концерти в РФ: "Щоб кожен міг запросити мене в Росію, і мені не доводилося мучитися від всіляких бюрократичних зволікань".
Нагадаємо, раніше російські паспорти отримали актори Жерар Депардьє і Стівен Сігал.