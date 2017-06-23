Лідер Rammstein "із задоволенням" попросив би громадянство РФ

Лідер культової німецької групи Rammstein Тілль Ліндеман заявив, що "із задоволенням" попросив би громадянство РФ. Про це він сказав в інтерв'ю "Комсомольській правді".

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"Я б із задоволенням запросив російське громадянство. Але не для того, щоб сховатися від сплати податків, як Депардьє, – податки є дуже важливими для бюджету країни і для розвитку держави! Я б зробив це з чисто практичних міркувань", - заявив Ліндеманн.

Він виправдовує своє бажання бюрократичною тяганиною з візою, які доводиться терпіти перед поїздкою на концерти в РФ: "Щоб кожен міг запросити мене в Росію, і мені не доводилося мучитися від всіляких бюрократичних зволікань".

Нагадаємо, раніше російські паспорти отримали актори Жерар Депардьє і Стівен Сігал.