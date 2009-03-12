Світові ціни на нафту значно знизилися

Закінчилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 11 березня на провідних нафтових біржах значно знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у квітні склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,40 (-2,56) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 42,33 (-3,38) дол./бар.

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