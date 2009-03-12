Світові ціни на нафту значно знизилися
00:55, 12 березня 2009Суспільство
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Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 11 березня на провідних нафтових біржах значно знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів з постачанням у квітні склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,40 (-2,56) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 42,33 (-3,38) дол./бар.
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