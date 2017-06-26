Майже половина українців підтримують вступ України до НАТО - дослідження

43% опитаних українців висловилися на підтримку вступу України до НАТО, проти - 30%. Про це йдеться у переданих УНІАН результатах дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Читайте такожМенше 8% українців хочуть "союзу" з Росією, більшість - за вступ до ЄС"Якби сьогодні проводився референдум щодо вступу України в НАТО, то 43% проголосували б "за", проти - 30%, 13% не голосували б, а ще 14% не визначилися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вступ до НАТО більшою мірою підтримують на заході країни та молодь.

Крім того, згідно з результатами, кожен десятий з тих, хто висловлює свою недовіру до НАТО, підтримав би вступ до нього.

Довідка. Дослідження було проведене 22-31 травня на замовлення журналу "Фокус". Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність - 3000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження - не більше 1,8%.