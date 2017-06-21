Майже 60% українців вважають, що Україна у перспективі повинна приєднатися до ЄС - опитування

56,8% опитаних українців вважають, що Україна у перспективі повинна приєднатися до Євросоюзу. Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, які були представлені під час круглого столу на тему: "Безвіз Yes: що далі?".

Читайте такожТретина українців вважають запровадження безвізу між Україною і ЄС зовсім неважливим - дослідження25,5% респондентів відповіли, що Україна не повинна приєднуватися ані до Євросоюзу, ані до Євразійського союзу.

Лише 7,8% громадян вважають, що Україна, скоріше за все, в перспективі повинна приєднатися до Євразійського економічного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. 9,9% не змогли відповісти на це запитання.

Загальнонаціональне опитування проводилось з 9 по 13 червня 2017 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму та територій у Луганській і Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.