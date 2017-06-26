Святослав Вакарчук влаштував джем-сейшен в ресторані Львова
12:52, 26 червня 2017Суспільство
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Всього за добу відеоролик в Вакарчуком зібрав вже понад 44, 5 тисяч переглядів.
Відеоролик в Вакарчуком зібрав вже понад 44, 5 тисяч переглядів / скрін відео
У Львові пройшов міжнародний джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest, на який з'їхалося багато знаменитих українців. Серед них виявився і фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
Його група не була заявлена в лайн-апі Alfa Jazz Fest, але Вакарчук не стримався і виступив в одному з ресторанів Львова.
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Відео його джем-сейшен у другий день фестивалю опублікував у Facebook користувач Ігор Петров.
Зазначимо, що всього за добу відеоролик в Вакарчуком зібрав вже понад 44, 5 тисяч переглядів.
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