Святослав Вакарчук влаштував джем-сейшен в ресторані Львова

У Львові пройшов міжнародний джазовий фестиваль Alfa Jazz Fest, на який з'їхалося багато знаменитих українців. Серед них виявився і фронтмен групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

Його група не була заявлена в лайн-апі Alfa Jazz Fest, але Вакарчук не стримався і виступив в одному з ресторанів Львова.

Читайте також"Океан Ельзи" на концерті у Львові вшанували Кузьму (відео, фото)

Відео його джем-сейшен у другий день фестивалю опублікував у Facebook користувач Ігор Петров.

Зазначимо, що всього за добу відеоролик в Вакарчуком зібрав вже понад 44, 5 тисяч переглядів.