У Львові триває VII міжнародний фестиваль Alfa Jazz Fest (фото, відео)

Фестиваль, котрий цього року прийме понад 200 джазових музикантів з 15 країн світу, розпочався учора, 23 червня, і триватиме до 27 червня.

Він уже потішив виступами легендарного американського оркестру Gordon Goodwin's Big Phat Band під керуванням композитора і видатного аранжувальника Гордона Гудвіна, також – іспанської співачки та композиторки, неодноразової номінантки Греммі, володарки двох Latin Grammys Awards, 2017-го номінованої на Latin Grammys Awards 2016, – Buika, пише "День".

Концерт відбувся на головній сцені Alfa Jazz Fest – у Парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького.

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Ті глядачі, котрі фінансово не спромоглися придбати квитки, мали можливість спостерігати за виступами хедлайнерів Alfa Jazz Fest з великих екранів на трьох пікнікових зонах у парку.

Нагадаємо, що загалом у Львові облаштували три фестивальні сцени – у Парку Богдана Хмельницького, на площі Ринок та біля Палацу Потоцьких.

Сьогодні джазовий день розпочався майстер-класом у Львівській музичній академії від трубача Ханса Пітера Салентіна (Німеччина). Продовжився концертом на сцені біля Палацу Потоцьких квартету Костянтина Колесніченка.

Вдень, о 15.00, у Парку імені Богдана Хмельницького на прихильників джазу чекають кінопокази від Леоніда Гольдштейна, присвячені 100-річчю від дня народження видатного музиканта Джона Біркса «Діззі» Гіллеспі. Друга частина показу присвячена легендарному саксофоністу Чарлі Паркеру.

Відбуватимуться концерти сьогодні й на площі Ринок та головній сцені імені Едді Рознера. Зокрема, відомої американської групи, володарки п'яти номінацій і двох премій Греммі, однієї з найкращих в світовому джазі груп електричного джазу – Yellowjackets.

Довідка УНІАН. Alfa Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся в 2011 році.

Щорічно фестиваль відвідує близько 70 тисяч гостей з України та іноземних країн. 2016 року «Alfa Jazz Fest» був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи.