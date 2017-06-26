У трьох районах Києва відключать холодну воду

Київводоканал попередив про тимчасове припинення водопостачання до окремих будинків міста у найближчі чотири доби через ремонтні роботи на мережах.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації з посиланням на ПАТ «АК «Київводоканал».

Найближчими днями ремонтні роботи заплановані у Святошинському, Дніпровському та Дарницькому районах.

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Так, із 22:00 26 червня до 06:00 27 червня в Святошинському районі на просп. Перемоги, 118 буде тимчасово відсутнє водопостачання до 5 житлових будинків, а також Святошинської райдержадміністрації та розташованих поряд підприємств. Комунальники ремонтуватимуть існуючу та врізатимуть нову запірну арматуру.

З 10:00 до 20:00 28 червня такі роботи проводитимуться на розі вулиць Новоросійської і Макаренка (Дніпровський район). У зону відключення водопостачання потраплять 15 приватних житлових будинків.

З 10:00 до 21:00 29 червня замінятимуть запірну арматуру і 3 пожежних гідранти на ділянці мережі на просп. Петра Григоренка, 36-38 (Дарницький район). Тут без води тимчасового перебуватиме 6 житлових будинків і бойлерна.

Як повідомляв УНІАН, у КМДА обіцяють вже завтра включити гарячу воду в трьох районах міста.