Джамала на львівському стадіоні наробила селфі з дітьми і зірками футболу (фото)

Співачка Джамала побувала львівському футбольному стадіоні, де зробила кілька селфі з зірками футболу та дітлахами.

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Сьогодні у Львові проводять одразу 4 футбольні події на честь відомого львівського футболіста Андрія Баля. І на одній з них побувала Джамала.

На спортивній арені співачка спілкувалася з дітлахами й ветеранами футболу.