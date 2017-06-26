Джамала на львівському стадіоні наробила селфі з дітьми і зірками футболу (фото)

18:14, 26 червня 2017
Суспільство
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У Львові проводять одразу 4 футбольні події на честь відомого львівського футболіста Андрія Баля.

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Співачка Джамала побувала львівському футбольному стадіоні, де зробила кілька селфі з зірками футболу та дітлахами.

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Сьогодні у Львові проводять одразу 4 футбольні події на честь відомого львівського футболіста Андрія Баля. І на одній з них побувала Джамала.

На спортивній арені співачка спілкувалася з дітлахами й ветеранами футболу.

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Джамала з Ващуком / Instagram
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Теги: #футбол#Львів#Джамала