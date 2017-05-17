Джамала представила яскравий кліп з відомим португальцем (відео)

Сьогодні, 17 травня, відбулася прем'єра нового кліпу Джамали на композицію I Believe in U.

Режисером відео виступив Ігор Стеколенко, який зняв більше сотні відеокліпів для українських та закордонних артистів, серед яких "Океан Ельзи" і група Brutto.

Зйомки відео тривали три дні і відбувалися у Португалії - у передмісті Лісабона Сінтра і Ерісейра і в регіоні Алентежу.

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У зніманнях кліпу взяли участь португальські актори Fabio Taborda і Vanessa Taborda (чоловік і дружина, які зіграли маму і тата головного героя), а також Gonçalo Vilardebó (головний герой в підлітковому віці).

Роль дорослого головного героя в кліпі виконав Bruno Lagrange, відомий за участю в популярному португальському серіалі "Королева квітів".

Як відомо,світова прем'єра композиції I Believe in U відбулася на фіналі "Євробачення-2017".