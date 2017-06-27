Вірус-вимагач паралізував роботу ряду харківських підприємств

Вірус Petya.A паралізував роботу ряду харківських підприємств. Про це повідомляє "Восточный дозор". Зокрема, це КП «Харківводоканал», харківське відділення компанії «Датагруп», мережа супермаркетів в Чугуєві.

Як розповіли в прес-службі Харківської облдержадміністрації, сайт облдержадміністрації планово відключений. На ресурсі проводяться роботи, зміцнюється безпека системи.

В АК «Харківобленерго» повідомили, що комп'ютерні системи компанії працюють в штатному режимі.

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У "Харківміськгаз" розповіли, що нещодавно через вірусну атаку був змушений припинити роботу сайт компанії. «На сайті розташовані особисті кабінети абонентів, через які вони можуть дізнаватися потрібну їм інформацію про особових рахунках за газ, оплачувати спожитий газ. Зараз це неможливо. Фахівці працюють над відновленням роботи сайту», - відзначили в компанії.

Як повідомили в прес-службі Харківської міськради, крім КП «Харківводоканал», ніякі комунальні підприємства від атаки вірусу не постраждали. Від атаки вірусу постраждала комп'ютерна система харківського відділення компанії «Датагруп».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом. Як повідомили в Національному банку України, в результаті кібератак банки зазнають труднощів з обслуговуванням клієнтів і проведенням банківських операцій.

Слідом за «Ощадбанком», який повідомив про обмеження функціоналу послуг своїм клієнтам у зв'язку з хакерськими атаками, дій хакерів зазнали банки «Південний», «ТАСкомбанк», «ОТП Банк» і державний «Укргазбанк».

Водночас державний «Укрексімбанк» і націоналізований «ПриватБанк» повідомили, що їх системи не піддавалися хакерській атаці.