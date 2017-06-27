Масова хакерська атака: у кіберполіції рекомендують користувачам вимкнути комп’ютери

Кіберполіція радить користувачам вимкнути комп'ютери через вірусну атаку. Про це повідомляє прес-служба МВС України у Facebook.

"Комп’ютерні мережі центральних органів влади зазнали масштабної хакерської атаки - з 14.00 за Київським часом. Кібернапади відбуваються за допомогою вірусу Petya, який використовує недоліки операційних систем, зафіксовані на сервери та персональні комп’ютери. Вірус шифрує файлові системи", - йдеться у повідомленні.

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Наразі заражені системи Міністерства інфраструктури, Укртелекому, Укрпошти, «Нової пошти» та низки банківських установ. Сервери Кабінету Міністрів України наразі не постраждали, проте окремі персональні комп’ютери зазнали нападу.

Зараз працівники Державної служби спецзв'язку та інших відповідних органів, зокрема Департамент кіберполіції Національної поліції України, працюють над тим, щоб нейтралізувати атаку.

"Наразі вони рекомендують користувачам мереж вимкнути комп’ютери. Найближчим часом мають з'явитися інструкції", - додали у відомстві.