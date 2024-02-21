За підсумками заходу президент проведе прес-конференцію.

Президент Володимир Зеленський у неділю, 25 лютого, планує провести конференцію за участю військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради. Про це повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров в ефірі національного телемарафону.

За його словами, на 24 лютого заплановано візити до України іноземних лідерів.

"Хто саме це буде, зі зрозумілих міркувань, сказати не можу, але очікуємо, що це будуть не просто символічні візити підтримки, а й будуть практичні результати", - сказав Никифоров.

Також, як заявив прес-секретар глави держави, в цей день відбудеться онлайн засідання за участі України та "Групи семи".

"І на 25 лютого ми готуємо дещо особливе. Це буде конференція, чесна розмова про наш шлях далі, наш шлях у 2024 році та далі. Будуть усі топ-спікери від влади, військово-політичне керівництво, прем'єр-міністр, голова Верховної Ради, СБУ, ГУР, Мінстратегпром. Буде перша леді, буде Міністерство інфраструктури, Офіс президента і звичайно сам президент. Ми будемо говорити про різні аспекти майбутнього України, про майбутнє нашої армії, її розвиток, запровадження сучасних технологій, інтеграцію до ЄС та НАТО", - сказав Никифоров.

Також темами розмови стануть відновлення ментального та фізичного здоров'я українців, підтримка бізнесу та всі аспекти життя країни в майбутньому.

"Президент України за підсумками цієї конференції візьме слово і проведе свою прес-конференцію. Він окреслить своє бачення означених тем, і відповість на основні запитання", - додав він.

Річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну

24 лютого 2023 року в річницю широкомасштабного вторгнення Росії президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він розпочав цей день зі слів про незламність українців та висловив впевненість, що 2023 рік буде роком перемоги над агресором.

"24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба", - наголосив президент.

Він зазначив, що рік боротьби - був роком болю, жалю, віри та єдності.

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