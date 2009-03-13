Податкова шукає "злочинні схеми" в облгазах

Податкова міліція ДПАУ під час перевірок з метою виявлення фактів несплати податків при здійсненні операцій з природним газом виявила, що 4 обласних і міських газопостачальника реалізували газ кінцевим споживачам через посередника, «відмивши» близько 350 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління податкової міліції ДПА України.

Встановлено, що керівники окремих облгазів реалізовували значні обсяги природного газу підприємствам-посередникам, а ті збували газ кінцевим споживачам за значно завищеною ціною. Одержані прибутки „відмивались” через так звані „конвертаційні центри”. Так, чотири обл- і міськгази реалізували природного газу на загальну суму близько 350 млн. грн. одному газотрейдеру.

За виявленими фактами порушено кримінальну справу за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У повідомленні також наголошується, що ще одна посередницька структура в Черкаській області реалізовувала газ, «залякуючи своїх потенційних клієнтів». Одному з клієнтів посадовці газотрейдера нав`язали контракт, згідно з яким споживач разом із вартістю природного газу був зобов`язаний сплатити певні «інформаційні послуги», ціна яких досягала близько 60% вартості газу.

В цілому, встановлено 10 газотрейдерів, які незаконно одержували надприбутки на газових операціях.

Податкова міліція продовжує відпрацювання злочинних схем ухилення від сплати податків під час операцій з природним газом.