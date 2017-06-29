У Житомирі розроблять концепцію зонування міських парків, повідомляє прес-служба Житомирської міськради. Як зазначається у повідомленні, житомирські парки давно потрібно розбити на декілька зон відпочинку: прогулянкові, дитячі, спортивні, місця харчування та інші.

Про це Житомирський міський голова Сергій Сухомлин сказав сьогодні на нараді з питання розвитку міських парків.

"Нам потрібно визначитися, як ми будемо розвивати території наших двох парків – Житомирського парку культури і відпочинку ім. Гагаріна та гідропарк. Для прикладу, парк Гагаріна ділиться на декілька зон. Потрібно пропрацювати кожну зону і визначити, яким чином вона буде використана. Якщо взяти Бульвар, то це зона, по якій гуляють житомиряни та мами з візочками. Там має бути вільна територія, щоб людей " не хапали за руки" продавці різних дрібниць. Це має бути прогулянкова територія з лавочками біля фонтанів. Також є зона, де розташовані атракціони. Ця зона може стати дитячою. У такому разі, там не має бути активної зони для дорослих. Також потрібно розуміти, як нам використовувати зону, де розташований так званий літній майданчик "клітка", та де ми розмістимо локацію з громадським харчуванням. Те ж саме стосується і гідропарку", - зазначив Сухомлин.

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Він також дав доручення директору житомирського КП "Парк" Світлані Ольшанській розробити концепцію парків впродовж найближчих декількох тижнів. " Найближчим часом у Facebook буде створена сторінка для загального обговорення та внесення пропозицій з розвитку парків Житомира", - зазначають у міськраді.

"Ми винесемо свої пропозиції та бачення розвитку парків. Житомиряни доповнять їх. Після цього ми проведемо голосування по цим пропозиціям. Тоді ми зрозуміємо, що житомиряни хочуть бачити у наших парках, та як нам їх розвивати", - наголосив Сухомлин.

Як відомо, у Житомирі з’явиться регіональний супер-сучасний ЦНАП.