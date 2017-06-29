В Україні з 1 липня водії складатимуть нові тести з ПДР (відео)

Упродовж березня та квітня свої пропозиції надіслали понад 10 тисяч українців. Експерти побажання врахували. Як результат, теоретичні завдання актуалізували відповідно до сучасної ситуації на дорогах, більше уваги приділили практичним навичкам. До того ж, питання згрупували відповідно до категорій водійського посвідчення, передає "5 канал".

Тепер старими залишаються тільки умови проходження тесту, а саме: 20 хвилин, 20 запитань і можна допустити щонайбільше дві помилки.

Усього понад дві тисячі нових запитань із правил дорожнього руху, у перспективі їх буде більше. А от звичних білетів уже не буде. Тому завчити не вийде, кажуть розробники. Система автоматично підбиратиме індивідуальні тести. Укласти їх допомогли понад десять тисяч українців, які навесні долучилися до онлайн-обговорення.

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"Ми отримали понад 100 тисяч різних пропозицій, і це дійсно викликало шалений ажіотаж. Це вперше за всі часи незалежності України, коли опрацьовувалися ці білети, питання не в кулуарному режимі, як це завжди було. І лише кілька видавництв мали монопольний статус", - розповідає начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

Відтепер друкованих білетів не буде. Перевірити готовність до іспиту можна безкоштовно на сайті Головного сервісного центру МВС. Екзаменаційні запитання згрупували відповідно до категорій водійського посвідчення. Тому майбутнім водіям легкових автомобілів не доведеться відповідати на запитання, пов'язані з кермуванням автобусами чи вантажівками.

Майбутнім водіям складати теоретичну частину іспиту можна безліч разів, як і раніше. Утім нова спроба має бути не раніше, ніж за 5 днів.

Низька якість зображення на ілюстративних матеріалах до запитань, наявність двох правильних відповідей або заплутані формулювання - це все нарікання на старі білети від учнів автошкіл. У нових тестах, обіцяють розробники, такої плутанини не буде.

Допомогти майбутнім водіям під час тесту буде неможливо, запевняють у Головному сервісному центрі. Там обіцяють до кінця року по всій країні у класах для проходження іспиту встановити камери, а в екзаменаційних автівках - відеореєстратори.

Як повідомляв УНІАН, в Україні хочуть зменшити швидкість руху на дорогах міст до 50 км/год.