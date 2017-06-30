Через попит на нові паспорти у Харкові розширили Центр обслуговування громадян (відео)

Центр розширили ще на 10 кабінок. Там громадян фотографують і знімають біометричні дані, повідомляє ТСН.

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Для зручності батьків, облаштували дитячу зону. У держпідприємстві "Документ" кажуть, що організовували сервісні центри з урахуванням європейського досвіду. Наступний планують відкрити вже через місяць у Львові, а найбільший в Україні центр буде в Києві.