Суд у Дніпрі скасував рішення про перейменування проспекту Калініна на честь Нігояна

У Дніпрі суд скасував рішення міської ради про перейменування проспекту Калініна на проспект одного із героїв «Небесної сотні» Сергія Нігояна. Відповідне рішення виніс апеляційний адміністративний суд, пише «Радіо Свобода».

Згідно із ухвалою суду, рішення міськради визнане «протиправним».

Позивачка - Елеонора Кузнецова, заявила, що обурення жителів викликала не нова назва проспекту, а недотримання процедури під час перейменування, а саме без попередніх громадських слухань.

У Дніпровській міськраді визнали, що під час перейменування проспекту відповідна процедура була не дотримана.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі представники націоналістичних рухів намагалися завадити акції Союзу радянських офіцерів, забороненої судом організації через її антиукраїнській позиції. Обійшлося без сутичок. Поліція лише склала адмінпротокол на жінку, яка прийшла із забороненою георгіївською стрічкою.