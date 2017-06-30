Громаді Харкова повернули землю, орендар якої не побудував розважальний центр

У Харкові прокуратура добилась повернення громаді земельної ділянки вартістю майже 141,5 млн грн у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на керівника місцевої прокуратури Володимира Купріянова, Харківська місцева прокуратура №4 забезпечила реальне виконання рішення Господарського суду області про розірвання договору оренди землі площею понад 8 га на Московському проспекті та повернення її територіальній громаді Харкова.

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За його відомостями, у 2005 році Харківська міська рада передала в оренду одному з товариств земельну ділянку неподалік від центра міста для будівництва розважального центру.

Однак будівельні роботи на зазначеній землі так і не розпочалися. Більше того, останні чотири роки ТОВ не сплачувало орендну плату за користування землею. У зв'язку з цим прокуратура звернулася з позовом до суду, який у березні 2015 року було задоволено.

Рішення суду реально виконано у повному обсязі 21 червня. Право оренди припинено. Ділянка вартістю майже 141,5 млн грн повернута громаді міста.