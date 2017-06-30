В Одесі відкрилася виставка, присвячена зниклим безвісти під час АТО

У центрі Одеси сьогодні відкрилася виставка, присвячена українцям, які зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції на сході країни. Як передає кореспондент УНІАН, експозиція під назвою «Невизначеність: Сім'ї зниклих безвісти з обох сторін конфлікту» розгорнута на Театральній площі.

Читайте такожПоліція Одеси почала розслідування нападу на учасницю експертної комісії "Група 2 травня"Кожен з 15-ти стендів є розкритою книгою, яка містить текстову інформацію і фотографічні матеріали.

Зокрема, поряд з текстом - фотографії родичів в оточенні предметів, які асоціюються з близькою їм людиною.

У церемонії відкриття взяв участь заступник голови Одеської ОДА з гуманітарних питань Сергій Колебошин. Він зазначив, що Україна має право знати про долю людей, що загубилися в результаті того, що відбувається на сході нашої країни.

«Ми демонструємо суспільству, що ми всі займаємося цими проблемами. Я запрошую одеситів і гостей нашого міста приходити на Театральну площу, знайомитися з історіями безвісти зниклих людей і замислюватися над цим. Кожен з нас повинен робити щось, нехай маленьке, але важливе для того, щоб такі ситуації вирішувалися і ніколи не повторювалися», - наголосив Колебошин.

Як пояснила представник організатора Юлія Власенкова, фотовиставка присвячена особам, які зникли безвісти, і їхнім сім'ям.

«П'ятнадцять «книг» - п'ятнадцять історій», - сказала Власенкова, зазначивши, що в цілому в організації зареєстровано понад 600 зниклих безвісти. Це громадяни України, які були як на окупованій території, так і на контрольованій Україною. Близько половини - цивільні особи.

Зазначається, що цією виставкою організатори хочуть привернути увагу громадськості до проблем і потреб сімей зниклих безвісти. Зокрема, нагадати, що право родичів зниклих безвісти знати долю своїх близьких є одним з основних положень міжнародного гуманітарного права.

Також організатори хочуть посилити поінформованість про діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста, яка спрямована на пошук зниклих безвісти людей і встановлення контактів з усіма сім'ями зниклих.

Автор фотографій - американський журналіст-фотограф Брендан Хоффман, який вже 3 роки стежить за ситуацією на сході України. В Одесі експозиція триватиме два тижні, після чого буде перевезена в інші міста України.

Планується, що експозиція буде представлена в перспективі і в Європі.