За вимагання 66 мільйонів гривень екс-посадовцям ДФС і помічнику нардепа світить 12 років тюрми

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України спільно з управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою трьох шахраїв, двоє з яких колишні високопосадовці Державної фіскальної служби України, та один з них нині діючий помічник народного депутата України. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Вони злочинним шляхом заволоділи грошовими коштами представника одного з товариств з обмеженою відповідальністю в сумі 66 млн грн, за нібито вирішення питання щодо сприяння підприємству, інтереси якого представляє потерпілий, у відшкодуванні з державного бюджету податку на додану вартість.

Читайте такожУ ГПУ очікують на розгляд подань про зняття недоторканності із Добкіна та ще п’ятьох нардепів наступного тижня

Зазначені зловмисники, діючи умисно, запевнили представника підприємства, що для вирішення питання про відшкодування товариству з державного бюджету податку на додану вартість сформованого у 2016 році у розмірі близько 300 млн грн, необхідно сплатити їм грошові кошти в сумі 66 млн грн у 2 етапи, шляхом поміщення їх до депозитної скриньки відкритої в банківській установі на ім’я одного з шахраїв.

При цьому запевнили, що частина вказаної суми грошових коштів ними буде передана службовим особам Офісу великих платників податків ДФС України та Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДФС України, які у свою чергу, в силу наділених службових повноважень не чинитимуть перешкод для відшкодування ПДВ підприємству.

Колишнім високопосадовцям правоохоронного органу та помічнику народного депутата України загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.