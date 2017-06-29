На Житомирщині знову затримали нелегальних копачів бурштину, повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

28 червня працівники Управління захисту економіки ДЗЕ Нацполіції спільно з місцевими поліцейськими припинили спробу трьох копачів-нелегалів видобувати сонячне каміння в Олевському районі. Розпочато кримінальне провадження.

Близько 8 години ранку у лісовому масиві неподалік села Шебедихи рейдувальники натрапили на облаштовану копальню та групу чоловіків, які активно там працювали у пошуках бурштину.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група Олевського відділення поліції, працівники якої задокументували незаконну старательську діяльність. Затриманими на місці події виявилися троє жителів сусіднього Лугинського району Житомирщини віком від 22 до 40 років.

З копальні, окрім автомобіля УАЗ, поліцейські вилучили ще й устаткування для видобутку сонячного каменю: мотопомпу, бензиновий генератор, дренажний насос, пристрій для буріння, пожежні рукави тощо.

Кримінальним кодексом за порушення правил охорони або використання надр (ч.2 ст. 240) передбачено покарання від значного штрафу (від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше Житомирська облрада погодила створення двох підприємств, які будуть займатися видобутком бурштину.