Прикордонники відмовили співачці Б'янці у в'їзді в Україну напередодні концерту в Одесі

Співробітники Державної прикордонної служби відмовили співачці Тетяні Липницькій, відомій під псевдонімом Б'янка, у в'їзді в Україну. Про це співачка повідомила в своєму Instagram.

На відео вона продемонструвала сторінку паспорта, в якому проставлено штамп «Відмовлено у в'їзді в Україну».

Бьянка зазначила, що повинна була 30 червня виступати разом з ансамблем в Одесі.

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Співачка пов'язує заборону на в'їзд зі своїм виступом в Криму.

Ліпницька також повідомила, що 6 років прожила у Києві, і вважає Україну своєю батьківщиною не менше, ніж Білорусь і Росію.

Бьянка сподівається, що якомога швидше приїде в Україну з гастролями.

Нагадаємо, раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну засновнику групи "Агата Крісті" Вадиму Самойлову.