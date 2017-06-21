СБУ заборонила в'їзд в Україну засновнику групи "Агата Крісті" Вадиму Самойлову

Відомому російському музиканту, засновнику групи "Агата Крісті" Вадиму Самойлову, заборонили в'їзд в Україну на 5 років. Про це пише видання "Обозреватель", посилаючись на відповідь СБУ на запит.

"Повідомляємо, що вказаному громадянину (Вадиму Самойлову) Службою безпеки України 29.04.2015, в інтересах забезпечення державної безпеки, заборонено в'їзд в Україну терміном на 5 років", - йдеться у відповіді СБУ.

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Зазначимо, що Самойлов неодноразово приїжджав на окуповані території і давала там концерти. У вересні 2015 ватажок терористичної "ЛНР" Ігор Плотницький вручив музиканту "орден за заслуги".

Нагадаємо, що СБУ вже заборонила в'їзд в Україну таким виконавцям, як "Иванушки International", Лоліта, Надія Бабкіна.