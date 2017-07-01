У Житомирі представили нового єпископа Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви

У Житомирі в соборі святої Софії сьогодні представили Віталія Кривицького – нового єпископа Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви.

Як повідомила прес-служба Житомирської обласної держадміністрації, на представлення нового єпископа, призначеного Папою Франциском 30 квітня, зібралися сотні віруючих.

До призначення (з 2014 року) Кривицький, який народився 19 серпня 1972 року в Одесі, був настоятелем парафії святого Петра в Одесі.

Києво-Житомирська дієцезія стала вакантною після смерті її попереднього керівника архиєпископа Петра Мальчука. До 30 квітня 2017 року єпархію тимчасово очолював апостольський адміністратор Віталій Скомаровський.

Дієцезія об’єднує римо-католицькі парафії Київської, Житомирської, Черкаської та Чернігівської областей. Катедральний собор святої Софії розташований у Житомирі, а статус співкатедрального має собор святого Олександра у Києві.

Як повідомляв УНІАН, архієпископ Київсько-Житомирський Петро Мальчук помер 27 травня 2016 року у Гродно, де брав участь у євхаристійному конгресі в Білорусі. Тіло архієпископа знайшли в його особистій кімнаті, смерть настала, ймовірно, через проблеми з серцем.

Президент Петро Порошенко висловив духовенству та віруючим Києво-Житомирської дієцезії співчуття з приводу передчасної смерті архієпископа та зазначив, що пішов з життя видатний релігійний діяч, який багато зробив для розвитку церкви, налагодження державно-церковних відносин та міжконфесійних відносин.