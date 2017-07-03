Волонтери показали авто, яке може перевозити кров у будь-яку точку України

Волонтери презентували машину, яка завдяки спеціальному обладнанню може за певної температури перевозити кров з будь-якої точки України в будь-яку іншу. Кажуть, аналогів такого авта наразі в країні немає. А головне, придбали і зібрали машину виключно за гроші самих українців. Першу кров волонтери повезли у прифронтову Авдіївку, йдеться в ТСН.

"Не пацієнт до крові, а кров до пацієнта" - це девіз професійного лікара-трансфузіолога Ростислав Зауральський, який мріяв про цю машину два роки.

На перший погляд — звичайне медичне авто, але не для нього. Перелічувати плюси кровомобіля він може годинами.

"Якісно возити, гарантовано возити, тому що компоненти крові вимагають дуже жорсткі температурні режими - при певній температурі треба везти, при певній розморожувати, при певній - вливати. Кров - це орган", - розповідає лікар.

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Також кровомобілю радіє і Володимир. У мирному житті він кандидат економічних наук, у зоні АТО - волонтер і водій. Чоловік пригадує, що два роки війни на Донбасі кров до лікарень на передовій возили на старенькому мікроавтобусі з обладнанням, що зібрали самі, з підручних засобів.

Ця машина теж не нова, але переобладнана за всіма правилами. Тут є усе, аби підтримувати необхідну температуру — генератор, два акумулятори і навіть виносна розетка. На все витратили півмільйона гривень. Гроші збирали усім світом.

Нині в Авдіївку новим авто вони привезли кров жителів Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини. Усіх груп, обох резусів. В холодильнику нині місячна норма крові для одного мирного міста. Чи вистачить її для Авдіївки місцеві лікарі говорити не беруться. Але сподівається, що вона взагалі не знадобиться.