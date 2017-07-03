Українка, яка входить в п'ятірку найстаріших жінок планети, відсвяткувала 117-річчя

Христині Нагорній, найстаршій жінці України, яка проживає в селі Жадове Семенівського району Чернігівщини, виповнилося 117 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Семенівської райдержадміністрації Сергій Деденко.

"Вчора з сільським головою Жадового Сергієм Помазком привітали з 117-річчям найстарішу жінку України Христинію Аврамівну Нагорну. Побажали їй здоров'я і довгих років", - написав він у пості з відповідними фотографіями.

За інформацією місцевого видання Siver.com.ua, яке посилається на слова самої довгожительки, народилася вона 1 липня 1900 року на косовиці. Мати Христини померла, коли дівчинці було 5 років, виросла вона з батьком і мачухою. В школу Христину не віддавали, тому вона так і залишилася неписьменною.

Все життя Нагорна живе в Жадовому, понад 30 років пропрацювала у колгоспі біля птиці і худоби.

У березні нинішнього року 116-річну Христину Нагорну занесли в Національну книгу рекордів, як найстарішу жінку в Україні.

Крім того вона входить у п'ятірку найстаріших жінок планети. Крім неї, у ньому італійка Емма Морено (117 років), мешканка Ямайки Вайолет Браун (117), японка Набі Таджіма (116) та японка Нення Мийако (115).