Українка, яка входить в п'ятірку найстаріших жінок планети, відсвяткувала 117-річчя

16:34, 03 липня 2017
Суспільство
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Все життя Нагорна живе в Жадовому, понад 30 років пропрацювала у колгоспі біля птиці і худоби. У березні нинішнього року 116-річну Христину Нагірну занесли в Національну книгу рекордів, як найстарішу жінку в Україні.

фото siver.com.ua

Христині Нагорній, найстаршій жінці України, яка проживає в селі Жадове Семенівського району Чернігівщини, виповнилося 117 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Семенівської райдержадміністрації Сергій Деденко.

"Вчора з сільським головою Жадового Сергієм Помазком привітали з 117-річчям найстарішу жінку України Христинію Аврамівну Нагорну. Побажали їй здоров'я і довгих років", - написав він у пості з відповідними фотографіями.

фото facebook Сергей Деденко

За інформацією місцевого видання Siver.com.ua, яке посилається на слова самої довгожительки, народилася вона 1 липня 1900 року на косовиці. Мати Христини померла, коли дівчинці було 5 років, виросла вона з батьком і мачухою. В школу Христину не віддавали, тому вона так і залишилася неписьменною.

Все життя Нагорна живе в Жадовому, понад 30 років пропрацювала у колгоспі біля птиці і худоби.

У березні нинішнього року 116-річну Христину Нагорну занесли в Національну книгу рекордів, як найстарішу жінку в Україні.

Крім того вона входить у п'ятірку найстаріших жінок планети. Крім неї, у ньому італійка Емма Морено (117 років), мешканка Ямайки Вайолет Браун (117), японка Набі Таджіма (116) та японка Нення Мийако (115).

фото siver.com.ua

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Теги: #найстаріша жінка України