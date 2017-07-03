Українські нацгвардійці збираються під посольством Італії на підтримку Марківа (відео)
19:20, 03 липня 2017Суспільство
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Марківа звинувачують у вбивстві італійського фотографа.
Кадр з відео ТСН
Українські нацгвардійці збираються під посольством Італії на підтримку Віталія Марківа. Його звинувачують у вбивстві італійського фотографа неподалік гори Карачун у 2014 році. Навіть попереднього засідання ще не відбулося, а італійська преса вже називає українця вбивцею. Віталія заарештували на 6 діб, завтра - перше слухання. Воно пройде в закритому режимі.
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