СБУ оголосила в розшук проросійського журналіста Чаленка

Служба безпеки України оголосила в розшук українського журналіста, відомого своїми проросійськими висловлюваннями, Олександра Чаленка, який з 2014 року проживає в Росії. Інформація про це розміщена на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України в розділі "Особи, які переховуються від органів влади".

Чаленко розшукується управлінням СБУ в Харківській області за обвинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу.

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Відзначається, що Чаленко ховається від українських правоохоронних органів з 22 січня 2016 року. Є постанова суду про дозвіл на його затримання.

В Україні Олександр Чаленко працював у газеті "Сегодня", інтернет-виданні "Обозреватель", в Росії працює оглядачем на сайті Ukraina.ru.

Нагадаємо, раніше заступника міського голови Кривого Рогу Євгена Удода оголосили в розшук.