У Житомирі створять робочу групу, яка вивчить питання виділення землі бійцям АТО під будівництво житла

У Житомирі спеціально створена робоча група вивчатиме питання про виділення земельних ділянок під будівництво житла для учасників антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію вніс сьогодні на сесії міськради Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Навести лад у цьому питанні вимагали на сесії громадські активісти та окремі учасники антитерористичної операції.

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«Пропонується створити окрему робочу групу, яка детально вивчить питання про виділення земельних ділянок під будівництво житла для учасників АТО», - запропонував Сухомлин.

Цю ініціативу підтримали 34 депутати. У робочій групі працюватимуть представники кожної фракції депутатського корпусу.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині вже більше 7 тис. 300 учасників АТО отримали дозволи на відведення землі.