На Житомирщині майже 7,4 тисячі бійців АТО вже отримали дозволи на відведення землі – ОДА

У Житомирській області, за оперативними даними, вже майже 7,4 тис. учасників антитерористичної операції отримали дозволи на відведення землі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані головного управління Держгеокадастру у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, на Житомирщині за три роки (з липня 2014 р. - моменту запровадження ініціативи про забезпечення земельними ділянками учасників АТО та членів сімей загиблих воїнів - і по липень цього року) військовослужбовці отримали 7 тис. 370 дозволів на розробку землевпорядної документації для відведення земель загальною площею 7 тис. 302 гектари.

При цьому найбільшу кількість дозволів на розроблення документації із землеустрою учасники АТО отримали у Житомирському районі – 1 тис. 847 дозволів на наділи загальною площею понад 597 гектарів.

Безпосередньо Головним управлінням Держгеокадастру у Житомирській області за цей період учасникам АТО надано 5 тис. 301 дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення землі.

«Після завершення процедури оформлення військові отримають у власність земельні ділянки загальною площею понад 6 тис. 674 гектара», - сказано у повідомленні.

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Там також зазначається, що із земель державної власності військовослужбовці отримають ділянки переважно для ведення особистого селянського господарства – 3 тис. 421 ділянка площею 6 тис. 477 гектарів. Ще 1 тис. 876 ділянок площею 197 гектарів призначені для індивідуального садівництва, а також 4 ділянки площею 0,4 гектара – для індивідуального дачного будівництва.

Нагадаємо, надання у власність земельних ділянок учасникам АТО здійснюється у порядку, визначеному статтею 118 Земельного кодексу України. Це відбувається за умови, що такий громадянин раніше не скористався своїм правом на безоплатне отримання у власність земельної ділянки відповідного цільового призначення та надав документ, який посвідчує його участь в АТО.

Як відомо, у Житомирі територіальні підрозділи поліції отримали 18 службових автомобілів.