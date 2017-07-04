"Хочеться на все плюнути!": "хохлушка" Наташа Корольова обурилася рішенням суду заборонити їй в'їзд в Україну
Суд постановив, що рішення про заборону на в'їзд було прийнято спецслужбою в межах повноважень.
Адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову російської співачки Наташі Корольової щодо заборони СБУ на її в'їзд в Україну.
Про це вона поскаржилася у себе в Instagram.
Так, суд постановив, що рішення про заборону на в'їзд було прийнято СБУ в межах повноважень.
Однак, незважаючи на це, Корольова, яка себе називає "хохлушкой", заявила, що має намір і далі добиватися в'їзду на територію України.
При цьому свій пост вона супроводила фото у вишиванці.
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Корольова зізналася, що судові розгляди стоять їй великих нервів. "Хочеться на все плюнути, розуміючи, що правди НЕМАЄ!!!!! Але Хохлушки не здаються Без Бою!!! АПЕЛЯЦІЯ!???? Та почнемо з неї, а там подивимося куди дорога правди нас виведе!", - написала вона.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, російського музиканта Найка Борзова не пустили на виступ в Україну. Також не пустили російського музиканта Дельфіна. Загалом сімом російським виконавцям відмовили у в'їзді в Україну за вихідні.
Я дуже вдячна команді молодих юристів та адвокатів, які живуть в Україні, які ведуть моя справа "Про заборону в'їзду в країну", за їхню сміливість взятися за цю справу, завзятість і віра в правосуддя!!! У вільній Україні, яка прагне бути європейською країною, на жаль, як це не сумно констатувати, НЕМАЄ незалежної, чесної і справедливої судової системи!!! НІ!!! На жаль!Земляки мої, мужайтеся але з судами у вас повна Ж@..а! 15 червня 2017р. Окружний адміністративний суд Києва виніс постанову, якою відмовив у задоволенні позову. Суд послався на постанову СБУ, яким було скасовано заборону в'їзду в Україну. Суд вказав, що скасування заборони в'їзду в Україну дає суду підстави для висновку про відсутність підстав для визнання оскаржуваної постанови протиправним. Суд поверхово поставився до розгляду справи, не дослідив та не дав оцінки жодному з доказів, наданих моїм адвокатом, при цьому вказав, що рішення прийнято СБУ в межах повноважень. Журналістів на засідання не пустили! Хочеться звичайно на все плюнути, розуміючи, що правди НЕМАЄ!!!!! Але Хохлушки не здаються Без Бою!!! АПЕЛЯЦІЯ!????Та почнемо з неї, а там подивимося куди дорога правди нас виведе !