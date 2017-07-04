"Хочеться на все плюнути!": "хохлушка" Наташа Корольова обурилася рішенням суду заборонити їй в'їзд в Україну



Адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні позову російської співачки Наташі Корольової щодо заборони СБУ на її в'їзд в Україну.

Про це вона поскаржилася у себе в Instagram.

Так, суд постановив, що рішення про заборону на в'їзд було прийнято СБУ в межах повноважень.

Однак, незважаючи на це, Корольова, яка себе називає "хохлушкой", заявила, що має намір і далі добиватися в'їзду на територію України.

При цьому свій пост вона супроводила фото у вишиванці.

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Корольова зізналася, що судові розгляди стоять їй великих нервів. "Хочеться на все плюнути, розуміючи, що правди НЕМАЄ!!!!! Але Хохлушки не здаються Без Бою!!! АПЕЛЯЦІЯ!???? Та почнемо з неї, а там подивимося куди дорога правди нас виведе!", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, російського музиканта Найка Борзова не пустили на виступ в Україну. Також не пустили російського музиканта Дельфіна. Загалом сімом російським виконавцям відмовили у в'їзді в Україну за вихідні.