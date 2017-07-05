"Перший раз пронесло": російський репер, який гастролював в Криму, знову зібрався з концертом до Києва

Російський репер Баста (справжнє ім'я – Василь Вакуленко), який неодноразово давав концерти в окупованому Криму, знову зібрався в Україну з концертом.

Про це свідчить афіша на сайті з продажу квитків Karabas.com. Концерт Басти в Києві запланований на 1 грудня 2017 року в клубі Stereo Plaza.

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Репер Баста після концертів у Криму спокійно дав сольник у Києві 17 червня.

З квітня цього року музикант внесений в базу центру "Миротворець" у зв'язку з порушенням українського законодавства. Василь Вакуленко неодноразово відвідував анексований Росією Крим. Також у розділі "Чистилище" Басту викрили у запереченні російської агресії.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в уряді запропонували зобов'язати організаторів концертів попереджати про гастролерів з РФ.