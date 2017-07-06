"Заблукалим" на Херсощині ФСБівцям оголосять про підозру у посяганні на територіальну цілісність України

СБУ відкрила кримінальну справу проти затриманих в Херсонській області російських прикордонників – співробітників ФСБ. Про це повідомляє прес-службі СБУ.

Зазначається, що росіянам оголосять про підозру у посяганні на територіальну цілісність України і недоторканість України. Правоохоронці будуть ініціюватимуть перед судом обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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«Слідство встановило, що громадяни РФ, співробітники ФСБ – заступник начальника резервної застави в/ч 9930 Аскар Кулуб та начальник кінологічної групи в/ч 9930 Володимир Кузнєцов у період з грудня 2016 року до 30 червня 2017 року виконували службові завдання в інтересах Російської Федерації з метою зміни меж території або державного кордону України», - йдеться у повідомленні.

Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН раніше, російським прикордонникам Володимиру Кузнєцову і Аскару Кулубу, яких 30 червня затримали в Херсонській області, дали 15 діб арешту і 320 гривень штрафу. Рішенням суду і першому, і другому представнику спецслужб країни-агресора (ПІБ в рішеннях суду не розкриваються) присуджено 15 діб і штраф у розмірі 320 грн. При цьому в протоколі вказується, що всі вилучені речі будуть їм повернуті. Ймовірно, до особистих речей відноситься і човен, на якій прикордонники проникли на материкову частину України з окупованої території українського Криму. При цьому в рішенні суду зазначено, що вони "переплутали орієнтири і опинилися в Україні".