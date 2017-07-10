За перше півріччя в Дніпропетровській області народилося понад 13 тисяч дітей

З початку 2017 року в Дніпропетровській області народилося понад 13 тис. дітей – 6612 дівчаток і 6480 хлопчиків, передає 056.ua. «У цьому році народжуваність менше минулорічної на 10%. На жаль, на це є об'єктивні причини, і перша - ситуація на Сході України. Крім того, зараз увійшли в кращий вік для материнства жінки, які з'явилися на світ на початку 90-х. Тоді спостерігався значний спад народжуваності – тому і породіль зараз менше, ніж в минулі роки», - розповіла головний акушер-гінеколог області Катерина Каїра.

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«27 жінок народили поза стінами лікувальних установ. Для більшості це - свідомий вибір», - додала Катерина Каїра.

На сьогодні стати мамами планують ще близько 13 тис. жінок регіону.

Акушерська допомога в області надається в 23 пологових стаціонарах. В їх число входять перинатальні центри в Дніпропетровську і Кривому Розі.