У сквері Героїв відкрилася виставка, присвячена біженцям (фото)
18:16, 11 липня 2017Суспільство
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Фотопроект вже побував у Києві, а після Дніпра відправиться в інші міста України.
Фотопроект вже побував у Києві \ dv-gazeta.info
У сквері Героїв відкрилася фотовиставка, присвячена інтеграції біженців з інших країн, які знайшли притулок в Україні і Канаді, передає "Дніпро вечірній".
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Виставка підготовлена Агентством ООН \ dv-gazeta.info
Виставку до Міжнародного дня біженця Агентство ООН у справах біженців (на відкритті була присутня керівник його філії в Дніпрі Мулусев Мамо) підготувало спільно з посольством Канади та партнерською організацією «Право на захист».
В організації також брало участь посольство Канади \ dv-gazeta.info
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