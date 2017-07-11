У сквері Героїв відкрилася виставка, присвячена біженцям (фото)

18:16, 11 липня 2017
Суспільство
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Фотопроект вже побував у Києві, а після Дніпра відправиться в інші міста України.

dv-gazeta.info

У сквері Героїв відкрилася фотовиставка, присвячена інтеграції біженців з інших країн, які знайшли притулок в Україні і Канаді, передає "Дніпро вечірній".

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Виставка підготовлена Агентством ООН \ dv-gazeta.info

Виставку до Міжнародного дня біженця Агентство ООН у справах біженців (на відкритті була присутня керівник його філії в Дніпрі Мулусев Мамо) підготувало спільно з посольством Канади та партнерською організацією «Право на захист».

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Теги: #виставка біженців